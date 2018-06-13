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Ekonomi

Birleşik Krallık'ta çekirdek TÜFE Mayıs'ta yüzde 2.3'e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Birleşik Krallık’ta Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs’ta beklentilere paralel yüzde 0

13 Haziran 2018 17:16

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Birleşik Krallık’ta Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs’ta beklentilere paralel yüzde 0.4 artarken, yıllık çekirdek TÜFE artışı ise Nisan’daki yüzde 2.2 düzeyinden Mayıs’ta yüzde 2.3’e yükseldi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada motor yakıtı fiyatlarındaki artışın aylık artışa en fazla etki eden unsur olduğu vurgulandı.

Birleşik Krallık yıllık Tüketici Fiyat Endeksi ise Mayıs’ta Nisan düzeyinden değişmeyerek yüzde 2.4 oldu.

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