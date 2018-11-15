Birleşik Krallık'ta Brexit nedeniyle iki bakan istifa etti

Celal Sönmez / Londra, 15 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ta, Brexit Bakanı Dominic Raab\'ın ardından, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de \"Brexit Anlaşması\" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Esther McVey de istifasını açıklarken, \"Dün kabineye getirilen anlaşma, referandumun sonucuna saygı göstermiyor\" dedi.

Raab\'dan sonra istifasını açıklayan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifasını açıklarken, \"Dün kabineye getirilen anlaşma, referandumun sonucuna saygı göstermiyor\" dedi.

Brexit Bakanı Dominic Raab da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Bugün Brexit Bakanlığı\'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem\" dedi.

Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, \"istifa nedenlerini\" Başbakan Theresa May\'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti.

\"Öncelikle, anlaşmada yer alan Kuzey İrlanda ile ilgili düzenlemenin, Birleşik Krallık\'ın bütünlüğüne gerçek bir tehdit olduğuna inanıyorum\" diyen Raab, ikinci olarak da, AB\'nin veto hakkını saklı tuttuğu ucu açık bir düzenlemeyi destekleyemeyeceğini vurguladı ve ekledi:

\"Hiçbir demokratik ulus, uygulanacak kanunların üzerinde demokratik bir kontrol olmaksızın ya da anlaşmadan çıkış hakkından vazgeçerek dışarıdan dayatılan bu kadar geniş çapta bağlayıcı bir yönetimi kabul etmez. Bu anlaşma, gelecekteki ekonomik ortaklığın başlangıç noktası olarak da kabul edilecek. Bunu kabul edersek, müzakerelerin ikinci kısmını da İngiltere\'nin aleyhine zayıflatmış olacağız.\"

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.

Theresa May, Çarşamba akşamı beş saat süren kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, AB\'yle vardığı birlikten çıkış anlaşmasının müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söylemiş, \"Kabinenin ortak kararı hükümetin çekilme anlaşması taslağına destek vermesi yönünde oldu\" demişti.