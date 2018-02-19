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Dünya

Birleşik Krallık'ta Brexit karşıtı parti kuruldu

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık’ta Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sürecini durdurmayı amaçlayan yeni bir parti kuruldu

19 Şubat 2018 20:57

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık’ta Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sürecini durdurmayı amaçlayan yeni bir parti kuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Macron’un geçen yıl yürüttüğü ve kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan “En Marche!” temalı kampanyasından esinlenerek kurulan The Renew Partisi yetkilileri yaptıkları açıklamada Brexit’i tekrar tartışmayı amaçladıklarını belirtti ve Birleşik Krallık’ın ana partilerinin kendisini ülke elitleri tarafından terkedilmiş hisseden seçmenlerle teması yitirmekle suçladı.

Birleşik Krallık’ta az bir farkla AB’den ayrılma kararı çıkan 2016 Brexit Referandumu’nun ardından AB üyesi olarak kalmayı destekleyen vatandaşlar çok büyük bir yanlış olarak nitelendirdikleri Brexit’i durdurmak için yasal ve siyasi yol arayışında.

The Renew Partisi strateji direktörü James Torrance, “Milletvekillerinin ulusal çıkarlarımızı göz önüne alması için baskı yapacağız ve AB ile nihai bir anlaşma için yapılacak oylamada birlikte kalmaya yönelik kampanya yürüteceğiz” dedi.

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