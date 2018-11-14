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Dünya

Birleşik Krallık'ta AB ile Brexit anlaşmasına tepkiler artıyor

Celal Sönmez / Londra, 14 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık'ta Başbakan May'in AB Komisyonu ile üzerinde uzlaşmaya  vardığı Brexit anlaşmasına tepkiler artıyor

14 Kasım 2018 11:56

Celal Sönmez / Londra, 14 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ta Başbakan May\'in AB Komisyonu ile üzerinde uzlaşmaya  vardığı Brexit anlaşmasına tepkiler artıyor.
May\'in lideri olduğu Muhafazakar Parti içindeki AB karşıtlarının önde gelen isimlerinden Iain Duncan Smith yaptığı açıklamada, Brexit  anlaşmasında yer alan maddelerin basında yer aldığı gibi olması  halinde hükümetin çökmesi tehlikesi olduğunu belirtti.
Guardian\'ın haberine göre Smith, \"Eğer anlaşma haberlerdeki gibi ise, hükümetin günlerinin  sayılı olduğu neredeyse kesin. Kendi partileri için kabul edilemez olan bir şey getirirler ise gerçek bir bela ile karşı karşıya kalırlar\" diye konuştu.
May hükümetine iktidarda kalması için dışarıdan destek olan Kuzey İrlandalı DUP\'un lideri Arlene Foster, Britanya ve Kuzey İrlanda  arasında birliğin altını oyduğuna inandıkları her türlü Brexit anlaşmasına karşı çıkacaklarını söyledi.
Arlene, \"Birliği zayıflatan ve kontrolü parlamento yerine Brüksel\'in  ellerine bırakan bir anlaşmanın karşısında duracağız\" dedi.
Liberal Demokrat lider Vince Cable da Başbakan May\'in Avrupa Birliği\'nden geri çekilme anlaşması için parlamentodan onay alamayacağını  söyledi. Cable, \"Problem bu anlaşmanın parlamentoya gelecek olması.
Siyasi yelpazenin her tarafından farklı insanların görüşleri konusunda  tüm bildiğimiz, bu tür bir anlaşmanın sınıfı geçemeyeceği\" dlye konuştu.

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