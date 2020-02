Birleşik Krallık'ta AB ile Brexit anlaşmasına tepkiler artıyor

Celal Sönmez / Londra, 14 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık\'ta Başbakan May\'in AB Komisyonu ile üzerinde uzlaşmaya vardığı Brexit anlaşmasına tepkiler artıyor.

May\'in lideri olduğu Muhafazakar Parti içindeki AB karşıtlarının önde gelen isimlerinden Iain Duncan Smith yaptığı açıklamada, Brexit anlaşmasında yer alan maddelerin basında yer aldığı gibi olması halinde hükümetin çökmesi tehlikesi olduğunu belirtti.

Guardian\'ın haberine göre Smith, \"Eğer anlaşma haberlerdeki gibi ise, hükümetin günlerinin sayılı olduğu neredeyse kesin. Kendi partileri için kabul edilemez olan bir şey getirirler ise gerçek bir bela ile karşı karşıya kalırlar\" diye konuştu.

May hükümetine iktidarda kalması için dışarıdan destek olan Kuzey İrlandalı DUP\'un lideri Arlene Foster, Britanya ve Kuzey İrlanda arasında birliğin altını oyduğuna inandıkları her türlü Brexit anlaşmasına karşı çıkacaklarını söyledi.

Arlene, \"Birliği zayıflatan ve kontrolü parlamento yerine Brüksel\'in ellerine bırakan bir anlaşmanın karşısında duracağız\" dedi.

Liberal Demokrat lider Vince Cable da Başbakan May\'in Avrupa Birliği\'nden geri çekilme anlaşması için parlamentodan onay alamayacağını söyledi. Cable, \"Problem bu anlaşmanın parlamentoya gelecek olması.

Siyasi yelpazenin her tarafından farklı insanların görüşleri konusunda tüm bildiğimiz, bu tür bir anlaşmanın sınıfı geçemeyeceği\" dlye konuştu.