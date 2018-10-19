Birleşik Krallık yeni 50 sterlinlik banknot basacağını duyurdu

Sibel Deniz/ İstanbul, 19 Ekim (DHA) - İngiltere Merkez Bankası yeni bir 50 sterlinlik banknot basmayı planladıklarını ve banknotun polimer üzerine basılacağını duyurdu ancak polimer üzerine basılması planlanan yeni banknotun ne zaman kullanıma gireceği konusunda herhangi bir tarih verilmedi.

Bu yeni 50’lik banknotun üstünde yer alacak kişinin kim olacağı ise halk tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilerek belirlenecek.

Banka yetkililerinden Sarah John, “Banka olarak halka, güvenle kullanabilecekleri yüksek kalite banknotlar sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır ve 50 sterlini polimer üzerine basmak bu sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu göstermek için önemli bir adım” dedi.

Çevre dostu olan polimer üzerine basılan paraların sahtesini yapmak daha zor olduğundan daha güvenli ve normal kağıt paralardan daha dayanıklı olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık toplumunu yenilikleri, liderlikleri ve değerleriyle şekillendiren kişilikleri onurlandırmak amacıyla, ünlü kişilikler, ilk olarak William Shakespeare’in ilk defa 20’lik banknotta yer almasıyla 1970’den beri banknotların üzerinde yer almaya devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası, 2014 yılında banknotların üzerinde yer alacak kişiliklilerin seçimi konusunda yeni bir yöntem denedi. Bu yönteme göre, Banknot Kişilik Danışma Komitesi herhangi bir alan seçiyor ve halk da bu alan içerisinde çalışma yapmış kişilerden adaylarını belirtiyor. Şu an kullanımda olan 5 ve 10 sterlinlik banknotların üzerinde Winston Churchill ve Jane Austen yer alıyor.

Yeni basılacak olan 20 sterlin için görsel sanatlardan bir aday seçilmesi kararlaştırıldı ve binlerce aday arasından ressam J. M. W. Turner seçildi. Banknot üzerinde Turner’ın, şu anda Tate Britain isimli sanat galerisinde sergilenen, 1799’da çizilen bir oto portresi yer alacak. Banknot üzerinde aynı zamanda, Turner’ın ünlü resmi “Savaşan Temeraire”, 1818’de bir konferans sırasında söylediği bir söz olan “Renk Işıktan Doğar” cümlesi ve vasiyetinden alınan imzası yer alacak.