Birleşik Krallık vizesi için başvuru merkezleri açılıyor

Birleşik Krallık vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvurusunu yapmak isteyen kişiler, 23 Haziran'dan itibaren İngiltere Başvuru Merkezi'nde başvuru işlemini tamamlayabilecek.

CSS Legal açıklamasında görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra ofisinden Birleşik Krallık Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvurusunu yapmak isteyen kişilerin, 23 Haziran'dan itibaren başvuru merkezine giderek biyometrik bilgilerini verebileceğini ve başvuru işlemini tamamlayabileceğini bildirdi.

Öte yandan, İnce, "Birleşik Krallık vizesi başvurusu yapacak kişiler ile halihazırda dosyası olup da salgın dolayısıyla işlemleri yarıda kalmış kişilerin, CSS Legal ofisleri ile sosyal medya kanalları üzerinden veya telefon ile iletişimde kalarak izlenecek yol ile ilgili bilgi alması faydalı olacaktır" dedi.