Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı teknoloji dünyasını bir araya getiriyor

İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık şirketleri kapsamında finansal teknoloji ve yaratıcı endüstrilerin ele alınacağı Bileşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı 14 Ocak’ta Grand Hyatt Oteli’nde düzenlenecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (Department for International Trade-DIT) ev sahipliğinde düzenlenecek olan konferansa, Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa - Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı Başkanı Jane Grady de katılacak.

Avrupa’nın önde gelen yatırım merkezlerinden olan Birleşik Krallık’ta yatırımcıların nasıl şirket kuracakları, kurdukları şirketleri nasıl büyütebilecekleri, şirket türleri ve ayrıca kurumsal yükümlülükler ve vergi konularında da detaylı sunumların yer alacağı konferansın bu seneki ana konu başlıkları “Finansal Teknoloji”, “Yaratıcı Endüstriler” ve “Teknoloji” olarak belirlendi. Birleşik Krallık Teknoloji ve Yaratıcı Endüstriler Başkanı Andrew Elwick’in ana konuşmacı olduğu etkinlikte ayrıca sektörel fırsatların detaylandırılacağı bir oturum da yer alıyor.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı Türkiye Yatırım Birimi’nin ele aldığı projelerin yüzde 50’den fazlası teknoloji sektöründe hayat geçiriliyor. İş dünyasına yönelik vize hizmetleri hakkında da bilgilerin paylaşılacağı konferansta, dijital ekonomi aktörleri yükselen teknoloji sektöründe gelişmeleri değerlendirme fırsatını da yakalayacak.