T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Birleşik Krallık son 10 yılın en düşük borçlanmasını yaptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık'ın borçlanmaları, son 10 yıldır en düşük düzeyinde gerçekleşti

24 Nisan 2018 19:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Birleşik Krallık\'ın borçlanmaları, son 10 yıldır en düşük düzeyinde gerçekleşti.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, devlet harcamaları ve devletin vergilerden elde ettiği gelir arasındaki açık, son bir yılda yüzde 8.0 düşüşle 42.6 milyar sterlinden 45.2 milyar sterline inerek, 2006/2007 döneminden bu yana en düşük borçlanma düzeyine düştü
Bu veriler ile, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond’ın Kasım ayında 50 milyar sterlin olarak belirlediği borçlanma hedefi kolayca tutturulurken, Hammond bu başarının İngiliz vatandaşlarının sıkı çalışması sayesinde olduğunu söyledi ve \"Borçlanmanın düşmesi ve vatandaş gelirlerinin artmasıyla ekonomimiz şu an bir dönüm noktasındadır\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçNisan DHABirleşik KrallıkBirleşik Krallık UlusalOfisinin ONSBirleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammondın KasımHammond

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24