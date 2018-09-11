Birleşik Krallık ortalama haftalık kazançlar beklentinin üzerinde arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık ortalama haftalık kazançlar bu hafta yüzde 2.6 ile, yüzde 2.4 olan beklentinin üzerinde arttı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bazlı İşsizlik Oranı ise Temmuz’da beklentiyi karşılayarak yüzde 4.0 oldu.

İşgücü değişimi istatistiklerinde ise şu bilgiler yer aldı:

“Birleşik Krallık’ta Mayıs-Temmuz döneminde 32.40 milyon kişi çalışırken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 261 bin kişi arttı.

“İstihdam oranı (16-64 yaş arası çalışan kişiler), Şubat-Nisan dönemindeki yüzde 75.6 düzeyinden Mayıs-Temmuz döneminde yüzde 75.5’e gerilerken, bir önceki yılın aynı döneminde söz konusu oran yüzde 75.3 idi.

“Mayıs-Temmuz dönemine toplam 1.36 milyon işsiz kişi bulunurken, söz konusu rakam Şubat Nisan dönemine göre 55 bin kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi azaldı.”