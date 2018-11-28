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Dünya

“Birleşik Krallık Moskova'yı suçlamayı bırakmalı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Rusya Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Birleşik Krallık yetkililerine Rusya’yı suçlamayı bırakma çağrısında bulundu

28 Kasım 2018 17:34

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Rusya Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Birleşik Krallık yetkililerine Rusya’yı suçlamayı bırakma çağrısında bulundu.
Yakovenko RT ajansına yaptığı açıklamada “Birleşik Krallık’ın Rusya’yı birçok konuda suçlamayı bırakması gerek. Birleşik Krallık bunları kanıtlamalı” dedi.
Yakovenko, Salisbury’deki olaydan bu yana dokuz ayın geçtiğinin altını çizerek, Birleşik Krallık hükümetinin şu ana kadar hiçbir kanıt sunmadığına dikkat çekti ve Salisbury’deki olayla ilgili soruşturmanın şeffaf bir şekilde yapılmadığını ekledi.
Daha önce Salisbury’deki zehirli madde hakkındaki haberlere yorum yapan Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesini açıklığa kavuşturmak için Londra’ya en başta işbirliği teklif ettiğini vurguladı. Bununla birlikte, Rusya’nın inisiyatifi Birleşik Krallık makamlarından karşı yanıt almadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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