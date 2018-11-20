Birleşik Krallık Merkez Bankası anlaşmasız Brexit'i değerlendirmesini yayınlayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) anlaşmazsız Brexit değerlendirmesini bir sonraki hafta yayınlayacağını duyurdu.

BoE, Hazine Bakanlığı Komitesinin isteği üzerine, anlaşmasız bir Brexit’in ülke ekonomisine olası etkilerini analiz ettğği değerlendirme notunu paylaşacağını önümüzdeki hafta yayınlayacağını açıkladı.

Komite, BoE’ın Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma anlaşmasından, anlaşmasız bir Brexit de dahil olmak üzere, nasıl etkileneceği hakkında bir analiz istedi.

BoE, analizin yayınlama tarihini ülkenin büyük bankalarının gireceği direnç testi ile birlikte, Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmadan önce politikacıların inceleyebileceği bir taihte yayınlanacağını duyurdu.

Komite, daha önce BoE’den anlaşmasız bir Brexit durumunda uygulanacak olan Dünya Ticaret Örgütü ticaret kurallarının geçerli olduğu bir senaryoyu analiz etmesini istemişti.