Birleşik Krallık kripto yatırımcılarına vergi zorunluluğu getirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) Bitcoin yatırımcılarına sermaye geliri vergisi ve gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdi.

HMRC’den yapılan açıklamada Bitcoin yatırımcılarının yanında, maaşlarını dijital varlık olarak alan ve kripto para birimi madenciliği üzerinden gelir elde eden kişilerin de var olan gelir vergisi ve ulusal sigorta katkısı yasaları kapsamında vergiye abi tutulacağı belirtildi.

HMRC, söz konusu kripto para birimleri ve dijital varlık vergilendirmesinin Bilreşik Kralıık’ta dijital varlık yönetimi hizmeti veren ve söz konusu dijital varlıkları “iş amaçlı” kullanan kişileri kapsamadığını belirtirken, yapılan açıklamada, “Kripto varlıkların vergilendirilme çalışmaları, kripto para birimleri ve altında yatan teknolojilerin gelişen doğası ve kripto varlıklarının kullanım alanlarının çeşitlenmesine bağlı olarak devam ediyor. Bu sebeple HMRC, söz konusu durumları inceliyor ve her bir duruma uygun olarak vergilendirme uygulaması getiriyor” denildi.

Sermaye geliri vergilerinin, kişilerin gelirlerine bağlı olarak yüzde 10 ile yüzde 28 arasında olabileceğine dikkat çekilen HMRC açıklamasında, şöyle denildi:

“Birçok kişi, belirli alım satımlar yapmak veya sermaye artışındaki kâr sebebiyle kişisel kripto yatırımı gerçekleştiriyor. Söz konusu yatırımcılar, kripto varlıklarını sattıklarında veya bir şekilde ellerinden çıkardıklarında sermaye gelir vergisi ödemekle yükümlü olacaklar.”

