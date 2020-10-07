Birleşik Krallık kripto paraları yasakladı

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), kripto para birimi türevlerinin perakende kullanıcılara satışını resmi olarak yasakladı. Yasak 6 Ocak 2021 itibariyle yürürlükte olacak.

FCA, kripto para ürünlerini perakende müşterileri için birçok nedenden dolayı "uygunsuz" olarak değerlendirdi.

FCA’nın Geçici Strateji ve Rekabet Genel Müdürü Sheldon Mills, dijital varlıkların önemli fiyat dalgalanmaları, perakende tüketicileri kripto türevlerin alım satımından zarar görme riski ile karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Bunun önemli ölçüde gerçekleştiğine dair kanıtlarımız var" dedi.

Yasağın, Birleşik Krallık’ta veya Birleşik Krallık’tan hareket eden tüm firmaları kapsadığına işaret eden Mills sözlerine, "Bu yasak, bu ürünlerdeki perakende tüketicilere yönelik potansiyel zararı ne kadar ciddiye aldığımızı yansıtıyor. Tüketicilerin korunması bizim ilk düşündüğümüz şey." diye devam etti.

Duyuru, popüler kripto borsası BitMEX’in CFTC tarafından, kayıtsız ticaret platformu işletmek ve uygun AML prosedürlerini uygulamamakla suçlamasından bir hafta sonra geldi.

FCA, perakende müşterilerinin bu yasak nedeniyle yaklaşık 53 milyon £ tasarruf edeceğini tahmin ediyor