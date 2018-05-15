Birleşik Krallık istihdam piyasası ilk çeyrekte güçlü seyrini korudu

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık’ta işsizlik Mart’ta değişmeyerek yüzde 4.2 düzeyinde kaldı. İstihdama katılım bir önceki çeyreğe göre 197 bin arttı.

Birleşik Krallık ulusal istatistik ofisi ONS’den yapılan açıklamada çalışma saatlerinde Paskalya’ya bağlı hafif bir düşme olurken, bozucu etkiler altındaki GSYH’nin sağlıklı istihdamla yakınsaklaşması gerektiği söylendi. Ücretler bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 artarak beklentileri karşıladı.

Verilerin aylık bazda da güçlendiği vurgulanan açıklamada İngiltere Merkez Bankası’nın 2018 için öngördüğü ortalama yüzde 2.75 faiz oranlarının verilerle desteklendiği belirtildi.