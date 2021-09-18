Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolusu Kenan Poleo, takımını seçti

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başlayan Kenan Poleo, Beşiktaş'ı tuttuğunu duyurdu.

Üç büyük futbol takımının her birinin taraftarı olması için yoğun bir ilgiyle karşılaşan Poleo’ya gelir gelmez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları hediye edildi, başkonsolos taraftar olması için ikna edilmeye çalışıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisine forma hediye ettiği anların fotoğrafını paylaşan Poleo ise Twitter'dan Beşiktaş'ı desteklediğini duyurdu. Poleo, paylaşıma "Bu iş bitti, siyaaah" notunu düştü.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in başkanı olan eski Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore da Poleo'nun paylaşımını destekledi. Moore, "Bravo Kenan Poleo. İş gerçekten doğru yapılıp bitti, en büyük Beşiktaş" yazdı.

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