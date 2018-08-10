Birleşik Krallık ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.4 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – Birleşik Krallık ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.4 büyüdü.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre;
“Birleşik Krallık GSYH’si Haziran’da aylık yüzde 0.1 büyüdü.
“İkinci çeyrek büyümesi yüzde 0.4 düzeyinde gerçekleşti (Nisan-Haziran)
“GSYH büyümesi başlıca hizmet sektöründeki büyümeden olumlu etkilenirken, üretim sektöründeki düşüş bu büyümeyi olumsuz etkiledi.
“Üç aylık büyüme ilk çeyrekteki yüzde 0.0’lık değişimin ardından tekrar yükseldi, ekonomideki iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.
“Hizmet sektöründeki büyüme başlıca iyi hava koşullarına bağlı büyüyen perakende sektöründen olumlu etkilendi.”