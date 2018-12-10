“Birleşik Krallık ekonomisindeki yavaşlama Brexit süreci belirsizliğinden kaynaklanıyor”

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – BBC Baş Ekonomisti Suren Thiru, Birleşik Krallık ekonomisinin Ekim’de yalnızca yüzde 0.1 büyümesinin, sterlinin değer kaybetmesi ve “Brexit süreci belirsizliğinin” etkileri olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GYSH) Ekim’de yüzde 0.1 olarak gerçekleşmesi ve ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte yüzde 0.6’dan yüzde 0.3’e çekilmesiyle ilgili Thiru şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üç aylık GSYH’deki yavaşlama, araba satışlarının düşmesiyle servis sektöründeki zayıflamadan kaynaklandı. Bunun yanında, servis sektörü genel ekonomik aktivitesine en çok katkı yapan sektör oldu.”

Birleşik Krallık GSYH’sinin yanında, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri;

- aylık sanayi üretiminin Ekim’de yüzde 0.1 artış beklentisinin altında yüzde 0.6,

- yıllık sanayi üretiminin Ekim’de yüzde 0.2 artış beklentisinin altında yüzde 0.8,

- aylık imalat üretiminin, Eylül’deki yüzde 0.2 artış düzeyinin altında, Ekim’de yüzde 0.9

- yıllık imalat üretiminin Ekim’de bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 0.5 düzeyinin altında, yüzde 1.0 düştüğünü ortaya koydu.

ONS verileri Birleşik Krallık ayrıca dış ticaret açığının Eylül’deki 2 milyar 231 milyon sterlin düzeyinden Ekim’de 3 milyar 300 milyon sterline yükseldiğine işaret ederken, Thiru sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birleşik Krallık dış ticaret açığındaki artış endişe verici ve ithalatın arttığını gösteriyor. Küresel büyümenin yatıştırılması ve Brexit sürecindeki belirsizlik Birleşik Krallık ihracatçıları için ticaret şartlarını bozuyor.”