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Ekonomi

Birleşik Krallık ekonomisi Kasım döneminde yüzde 0.3 büyüdü

Mahmut Can Emir / İstanbul,  11 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık ekonomisi (GSYH), Kasım ile biten üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0

11 Ocak 2019 17:24

Mahmut Can Emir / İstanbul,  11 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık ekonomisi (GSYH), Kasım ile biten üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0.3 büyüdü.
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, hizmet sektörü yüzde 0.3 ve inşaat sektörü yüzde 2.1 büyürken, imalat sektörü yüzde 0.8 düştü.
Milli Hesaplar Başkanı Rob Kent-Smith, “Birleşik Krallık ekonomik büyümesi, yıl ortasında güçlenmiş olsa da, Kasım döneminde yavaşlamaya devam etti. Şirket gelirleri ve inşaat sektöründe büyüme devam ederken, diğer kalemlerde yavaşlama görüldü. İmalat sektöründe görülen keskin düşüş yanında otomotiv üretimi ve eczacılık sektörleri de zayıf performans gösterdi” dedi.

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