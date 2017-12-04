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Dünya

Birleşik Krallık Brexit’ten sonra sezonluk işçi sıkıntısı çekecek

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık’ın en önemli şarap üreticilerinden Chapel Down zaten işgücü sıkıntısı çeken bahçe bitkiciliği sektöründe Brexit’ten sonra meyve ve şarap üreticilerinin sezonluk işçi sıkıntısı çekeceği konusunda uya

04 Aralık 2017 13:51

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık’ın en önemli şarap üreticilerinden Chapel Down zaten işgücü sıkıntısı çeken bahçe bitkiciliği sektöründe Brexit’ten sonra meyve ve şarap üreticilerinin sezonluk işçi sıkıntısı çekeceği konusunda uyardı.  
Birleşik Krallık’ın başbakanlık konutuna da şarap tedarik eden Chapel Down “Brexit’in ardından kapılar yabancı meyve toplayıcılarına kapatılırsa Britanyalılar ‘açlıktan ölecek’” dedi.
Merkezi Kent’te bulunan İngiltere’nin en büyük şarap üreticisi ürettiği şarap, bira, elma şarabı ve cin için Avrupa Birliği’nden gelen üzün toplayıcılarına bel bağlıyor.
Chapel Down CEO’su Frazer Thompson “Brexit sonrasında en büyük etki tarım istihdamına olacak. Kent bölgesi son yıllarda hep Doğu Avrupa’dan gelen meyve toplayıcılarına güvendi ama bu iş gücü konusu çözülmezse Brexit’ten sonra hepimiz aç kalacağız. Ya da herşeyi ithal etmek zorunda kalacağız” dedi.
Ulusal Çiftçiler Birliği’nin verdiği bilgilere göre bahçe bitkiciliği sektöründe ihtiyaç duyulan iş gücünde Eylül ayında yüzde 29’luk bi açık vardı.

 

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