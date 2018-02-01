Birleşik Krallık: “Brexit'e etki değerlendirmesi” milletvekillerine sunuluyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 1 Şubat (DHA) – Birleşik Krallık hükümeti, önemli bir kararla, “Brexit’e etki değerlendirmesini” milletvekillerine teslim edecek.

May’in hükümeti muhtemel Brexit senaryolarının tamamının Birleşik Krallık’ın ekonomik büyümesini yavaşlatacağına işaret eden belgenin yayınlanmasının \"ulusal çıkarlara\" zarar vereceğini ısrarla belirtmişti.

Ancak Çarşamba günü bir hükümet sözcüsü “hükümetin iradesine uyacağını” ve Brexit\'in ekonomiyi mümkün olan en kısa sürede nasıl etkilediğine ilişkin raporu açıklayacağını söyledi.

Hükümet sözcüsü Business Insider’a yaptığı açıklamada “Geçici olmasına ve doğru süreçlerden geçmemiş olmasına rağmen hükümet bu analizi görmek istiyor ise, hükümetin iradesine uyacağız” dedi.

Avrupa Birliği’nden Çıkma Bakanlığı’ndan Robin Walker, milletvekillerine belgenin basılı bir kopyasının Brexit komitesi başkanı Hilary Benn\'e gönderileceğini ve milletvekillerinin parlamentoda gizli bir odada bu belgeye ulaşabileceğini söyledi.

May\'in raporu yayınlama kararı, İşçi Partisi’nin konuyla ilgili tutumuna bir tepki olduğu düşünülüyor.

Starmer “Halkı parlamentoya kendi geleceği hakkında tam yetki sağlamak için Avrupa Birliği’nden çıkma oyu verdi. Bu, milletvekillerine hükümetin Brexit\'e yaklaşımını incelerken ihtiyaç duydukları bilgileri vermek anlamına geliyor\" dedi.

Bu kararın kabul edilmesi gerektiğini belirten Starmer, “Brexit\'ten sonra Avrupa\'yla olan ilişki hakkında ülkenin bilgilendirilmiş bir tartışmaya varılmasına izin verilmelidir.”dedi.

Bu ay devlet memurları tarafından bir araya getirilen ve BuzzFeed’e sızdırılan belge, Britanya\'nın muhtemel Brexit senaryoları uygulandığında daha düşük bir ekonomik büyümeye sahip olacağını gösteriyor.

Belgedeki analiz, Birleşik Krallık’ın serbest ticaret anlaşması, Norveç tarzı tek market anlaşması ya da anlaşma olmayan bir senaryo ile ayrılmasının etkilerine baktı.

Önümüzdeki günlerde May’in hükümetine sunulacak olan analize göre, üç senaryonun hepsinde Birleşik Krallık, ülkenin Avrupa Birliği\'ndekinden (AB) daha kötü olacağını gösterdi.

Anlaşma, Birleşik Krallık’ın ekonomik büyümesinin AB’deyken olan büyümeden yüzde 8 daha düşük olacağını ve bir serbest ticaret anlaşması ile yüzde 5 daha düşük olacağını buldu.

Ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı\'nda kalan, ancak AB\'yi terk eden \'en yumuşak\' seçenek altında bile, büyüme, kalma oranından yüzde 2 daha düşük olacağı yazdı.

Eski Muhafazakar Bakan ve Hazine Komitesi Başkanı Nicky Morgan bugün Brexit sekreteri David Davis\'e, belgenin tam olarak derhal yayınlanması için çağrıda bulundu.

Davis, “Parlamentonun ve halkın Birleşik Krallık\'ın AB dışındaki geleceği konusunda en iyi tartışmalara sahip olmalarını sağlamak için hükümet bu belgeyi derhal yayınlamalıdır” dedi ve ekledi:

“Belge, hükümetin elde etmek istediği sonucu dikkate almazsa müzakere pozisyonunu neredeyse zayıflatabilir. Ancak “sunulmaya hazır” belgenin sonuçları hakkında şeffaflık, kamuoyunda tartışmayı teşvik edecek, hükümetin müzakere yanını güçlendirecek ve Birleşik Krallık ile AB arasında ulaşılan nihai anlaşmayı iyileştirecek.\"