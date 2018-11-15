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Dünya

Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti (3)

(Ayrıntılarla ve fotoğraf ile güncellendi) Celal Sönmez / Londra, 15 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti

15 Kasım 2018 16:17

(Ayrıntılarla ve fotoğraf ile güncellendi)
Celal Sönmez / Londra, 15 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti.
Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Bugün Brexit Bakanlığı\'ndan istifa ettim. AB ile anlaşmamızda belirlenen koşulları, vicdanen rahat bir şekilde destekeleyemem\" dedi.
Mesajına istifa mektubunu da ekleyen Raab, \"istifa nedenlerini\" Başbakan Theresa May\'e sunduğu mektupta anlattığını belirtti.
\"Öncelikle, anlaşmada yer alan Kuzey İrlanda ile ilgili düzenlemenin, Birleşik Krallık\'ın bütünlüğüne gerçek bir tehdit olduğuna inanıyorum\" diyen Raab, ikinci olarak da, Birleşik Krallık\'ın ayrılmasına ilişkin olarak AB\'ye \"ucu açık veto yetkisi veren düzenlemeyi\" destekleyemeyeceğini de vurguladı,
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May bugün milletvekillerini anlaşmayla ilgili olarak bilgilendirecek.
Theresa May, Çarşamba akşamı beş saat süren kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, AB\'yle vardığı birlikten çıkış anlaşmasının müzakere edilebilecek en iyi anlaşma olduğunu söylemiş, \"Kabinenin ortak kararı hükümetin çekilme anlaşması taslağına destek vermesi yönünde oldu\" demişti. (Fotoğraflı)

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