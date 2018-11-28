Birleşik Krallık, ABD ve Fransa Kuzey Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Birleşik Krallık, ABD ve Fransa’ya ait çeşitli hava araçları Kuzey Denizi’nde tatbikat gerçekleştirdi.

Operation Blank adı verilen tatbikat, aralarında F-15, F-35B Lightning II ve Rafale jetlerinin de bulunduğu Birleşik Krallık, ABD ve Fransa’ya ait 40’tan fazla savaş uçağıyla gerçekleştirildi. Tatbikatı ABD Hava Kuvvetleri’nin “48 Fighter Wing” hava aracı yönetirken, şu ana kadar en fazla hava aracının katıldığı tatbikata Fransa Hava Kuvvetleri bu yıl ilk kez katıldı.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Tuğamirali Jez Attridge, F-35 hava araçlarının tatbikata katılmasının “büyük bir dönüm noktası” olarak değerlendirirken, şöyle konuştu:

“Gerekli olduğu durumda harekete geçebilmek için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu harika bir sigorta poliçesi.”