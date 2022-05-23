Birleşik Kamu-İş: Gıda fiyatları yüzde 160'a dayandı; açlık riski giderek büyüyor

Birleşik Kamu-İş mayıs ayına ilişkin "Halkın Enflasyonu" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 160'a dayandı. Sendikadan yapılan değerlendirmede "Türkiye’de açlık riskini giderek büyüyor" denildi.

Araştırma sonuçlarına göre gıda fiyatlarında sebze dışındaki tüm harcamalarda yaşanan yüksek zamlar, gıda enflasyonunda rol oynadı. Buna göre Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artış kaydederken, et ve balık grubunda artış yüzde 15,1 olarak gerçekleşti.

Süt ve yumurta ürünleri yüzde 7,1 arttı

Mayıs ayında süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 7,1, yağ fiyatları yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Meyve fiyatlarının yüzde 19,2 oranında arttığı mayıs ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 9,2 oranında düşüş yaşandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 2 oranında arttığı mayısta, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise özellikle şeker ve çay fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle yüzde 33,4 oranında artış kaydedildi.

Araştırmaya göre 64 gıda maddesinden oluşan gıda sepetini alabilmek için nisanda bir önceki aya göre yüzde 9,2 daha fazla para ödedi.

Yıllık artış yüzde 160'a dayandı

Gıda fiyatları bir önceki yılın mayıs ayına göre ise yüzde 159,6 oranında arttı. Vatandaşlar 2021 Mayıs ayında 100 lira ödedikleri bir gıda sepetine 2022 Mayıs'ında 259,6 lira ödedi.

Yağ fiyatları yıllık yüzde 102 arttı

Bu yıl mayısta geçen yılın mayıs ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 139,4, et-balık fiyatlarında 115,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 93,8 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 101,9 oranında arttı.

Meyve fiyatları yüzde 243, sebze fiyatları ise yüzde 422,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 101,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 114,7 oranında zamlandı.

"Açlık riski giderek büyüyor"

Sendikadan konuya ilişkin yapılan değerlendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, gelir artışı bırakın gıda fiyatlarını genel enflasyon oranının da oldukça altında kalan Türkiye’de açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar bu durumu, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor."