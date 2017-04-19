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Birleşik Haziran Hareketi'nden Hakan Gülseven serbest bırakıldı

Gülseven, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

19 Nisan 2017 18:39

Gözaltına alınan HAZİRAN Genel Yürütme Kurulu üyesi Hakan Gülseven, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Oy kullanmak üzere Ayvalık’a giden Hakan Gülseven, ailesinin evinde gözaltına alınmıştı. Gülseven gözaltına alındığını, Twitter'daki adresinden "Şu an gözaltina alınmış vaziyetteyim" ifadeleriyle bildirmişti.

Daha önce de erişime kapatılan ve kurucusu Hakan Gülseven'in 'RedHack' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı "Redaktif" sitesi referandumun hemen ardından erişime kapatılmıştı.

"Karanlık günleri atlatacağız"

Hakan Gülseven, serbest bırakıldıktan sonra Facebook adresinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bizi gözaltılarla, tehditlerle, zindanlarla yıldıramazlar, bu halkı esir alamazlar. Bu karanlık günleri atlatacağız" dedi.

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Birleşik HAZİRAN HareketiRedaktifnetHakan Gülseven

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