Birleşik Haziran Hareketi İstanbul'da buluştu

Gezi Parkı eylemleri sonrasında oluşturulan forumları temel alan ve Ağustos ayında yayınladığı bir bildiriyle örgütlenme çalışmalarına başlayan "Birleşik Haziran Hareketi"nin İstanbul buluşması Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, birey ve inisiyatifin bir araya gelmesiyle oluşan Birleşik Haziran Hareketi'nin buluşmasına, Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile olaylarda gözünü kaybedenler de katıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, sık sık "bu daha başlangıç mücadeleye devam, Berkin Elvan 15'inde bir fidan", "devrim şehitleri ölümsüzdür" sloganları atan topluluk, Gezi olaylarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ardından, Gezi Parkı olayları sırasında çekilen görüntülerden oluşan bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

'Parçası olduğumuz direniş bize geri dönülmez çizgiler bırakmıştır'

Sunumunu Barış Atay'ın yaptığı toplantının açılış konuşmasını avukat Can Atalay yaptı. Atalay, "Haziran 2013'te yaşadığımız, parçası olduğumuz direniş eşitlik ve özgürlük mücadelesinin etkili olabilmesi için, kapsamı, tarzı, dili ve direngenliğiyle bize geri dönülmez çizgiler bırakmıştır. Bize vazgeçemeyeceğimiz, altında kalmamız durumunda çocuklarımızın ve torunlarımızın hesap soracağı bir miras bırakmıştır. Bu toplantı, bu mirasın lafazanlığını yapmak için değil, bu mirasın hakkını vermek için oluşan iradelerden bir tanesi. Umarız ki en önemlilerinden biridir" dedi.

Atalay'ın konuşmasının ardından, Soma ve Ermenek'teki maden kazalarına dikkat çeken bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.