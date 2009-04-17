Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı'na kumar baskını

Kadıköy'de kumar oynatıldığı iddia edilen vakıf lokaline düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Şükrü Saraçoğlu Stadı yanındaki bir vakıf lokalinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı.



Lokale düzenlenen operasyonda, 9'u kadın 35 kişi gözaltına alınırken, içerideki çok sayıda kumar gereci ve oyun puluna el konuldu.



Gözaltına alınanlardan birinin, kumar oynattığı iddiasıyla adliyeye sevk edileceği, diğerlerinin ise Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.

