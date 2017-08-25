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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD Büyükelçisi: Suudiler son derece aptal

"Bütün ülke kafayı yemiş"

25 Ağustos 2017 16:22

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'nin e-postalarının sızdırılmasıyla, büyükelçinin Suudi Arabistan ile ilgili "Son derece aptallar. Eminim kırmızı güller karaborsada fahiş fiyatlara satılıyor. Kalp şeklindeki çikolataları da yasaklamaları gerekirdi” dediği ortaya çıktı.

Uteybe, Middle East Eye tarafından yayımlanan e-postalarında, Suudi Arabistan yönetimini kastederek küfürlü bir ifadeyle "Bütün ülke kafayı yemiş" dedi.

Fars Haber Ajansı'nda(FHA) yer alan habere göre, Uteybe, Mısırlı eşi Abeer Şükri'ye gönderdiği bir e-postada da Suudi Arabistan'ın kırmızı güllerin satışının yasaklanmasıyla ilgili olarak "Son derece aptallar. Eminim kırmızı güller karaborsada fahiş fiyatlara satılıyor. Kalp şeklindeki çikolataları da yasaklamaları gerekirdi" dedi.

Suudi Arabistan, 2008'de Sevgililer Günü'nde sevgililerin birbirine kırmızı gül almasını yasaklamıştı.

"Sonunda bir umut gördül"

Uteybe, New York Times yazarı Tom Friedman'a gönderdiği bir e-postada da Suudi Arabistan'ın yeni veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı 'ülkenin umudu' olarak niteliyerek, "Muhammed bin Selman ile birlikte gerçek bir değişimin geldiğini görüyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız. Sonunda bir umut gördük ve başarmak zorundayız" dedi.

 

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