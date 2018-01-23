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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yol kenarında namaz kılanlara para cezası

Araçlarını durdurup namaz kılan sürücülere 272 dolar para cezası kesilmesi öngörülüyor

23 Ocak 2018 22:55

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) güvenlik açısından tehlike yarattığı gerekçesiyle otoyol kenarlarındaki özel olarak tahsis edilmemiş alanlarda araçlarını durdurup namaz kılan sürücülere bin dirhem (272 dolar) para cezası kesileceği bildirildi.

Gulf News'un aktardığına göre, BAE başkenti Abu Dabi Polis Dairesi, otoyol kenarlarında araçlarını durdurup namaz kalan sürücülere bin dirhem para cezası kesileceğini duyurdu. Bu şekilde namaz kılmanın hem ibadet eden kişi hem de yolu kullanan diğer kişiler için tehlike arz etmesi ise kararın gerekçesi olarak belirtildi.

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Abu Dabi Trafik Dairesi Müdür Yardımcısı Salah Abdullah El Humairi, sürücülerin ibadet için yollar üzerinde bulunan dinlenme odaları ve benzin istasyonlarındaki mescitleri kullanmaları gerektiğini söyledi.

Bu arada karar uyarınca araçlarını kavşaklarda veya virajlarda durduranlar ve araçları bozulduğunda gerekli önlemleri almayanlara 500 dirhem, başka amaçlarla tehlike oluşturacak şekilde aracını park edenlere de 400 dirhem ceza verilmesi öngörülüyor.

 

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