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Şoför, yolcular içindeyken halk otobüsünü durdurup namaz kıldı

Yolculara aldırmadan otobüsü durdurdu...

11 Ağustos 2017 17:57

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde kullandığı halk otobüsünü durduran Özel Halk Otobüsü şoförü, yolcuların bakışları arasında namaz kıldıktan sonra açıklama yapmadan yoluna devam etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Olay dün akşam 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir AVM'nin önündeki otobüs durakları yakınında meydana geldi. 

Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı Özel Halk Otobüsünün şoförü, sefer sırasında yolculara hiç bir açıklama yapmadan aracını yolun kenarına çekti ve seccadesini orta kapının önüne sererek namaz kılmaya başladı.

Yol ortasında yaşanan olaya yolculardan bir kısmı tepki gösterirken, şoför ise tepkilere aldırmadan yeniden direksiyona geçerek yoluna devam etti.

 

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