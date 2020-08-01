Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Libya tepkisi: Arap ülkelerinin iç işlerine karışmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya'ya ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Anwar Gargash, Türkiye'ye "Arap ülkelerinin iç işlerine karışmayı bırakmasını" söyledi. Gargash, "Bâb-ı Âli ve sömürgeci ilüzyonlar artık tarihin arşivlerinde kaldı" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı'nın tepkisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Al Jazeera'da yaptığı açıklamalardan sonra geldi. Çavuşoğlu, "Abu Dhabi Libya'da ne yapıyorsa onu yapıyor, Suriye'de ne yapıyorsa onu yapıyor. Hepsi kaydediliyor. Doğru zaman ve yerde hesaplar belirlenecek" demişti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Gargarsh, Twitter hesabından Türkiye'ye Arap ülkelerinin iç işlerine karışmaması yönünde tepki gösterdi. Gargarsh, "Bâb-ı Âli ve sömürgeci ilüzyonlar artık tarihin arşivlerinde kaldı ve devletler arası ilişkiler artık tehditlerle yürümüyor" yazdı.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ni destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise General Halife Hafter güçlerine destek veriyor.