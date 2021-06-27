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Spor

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Djaniny için resmi teklif

27 Haziran 2021 11:16

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah, Trabzonspor'da forma giyen Djaniny Semedo resmi teklifte bulundu.

Trabzonspor 'da geçen sezon başında bonservissiz olarak kadroya katılan ve inişli-çıkışlı performansıyla dikkat çeken Djaniny Semedo'ya, Arap Yarımadası'ndan büyük ilgi var. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahly'deki görüntüsüyle yıldızını parlatan 29 yaşındaki futbolcu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah'ın, Fırtına'nın kapısını çaldığı iddia edildi. Tecrübeli oyuncu için minimum bonservis beklentisi 6-7 milyon Euro bandında.

 

 

 

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