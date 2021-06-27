Birleşik Arap Emirlikleri'nden Djaniny için resmi teklif

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah, Trabzonspor'da forma giyen Djaniny Semedo resmi teklifte bulundu.

Trabzonspor 'da geçen sezon başında bonservissiz olarak kadroya katılan ve inişli-çıkışlı performansıyla dikkat çeken Djaniny Semedo'ya, Arap Yarımadası'ndan büyük ilgi var. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahly'deki görüntüsüyle yıldızını parlatan 29 yaşındaki futbolcu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah'ın, Fırtına'nın kapısını çaldığı iddia edildi. Tecrübeli oyuncu için minimum bonservis beklentisi 6-7 milyon Euro bandında.