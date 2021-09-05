Birleşik Arap Emirlikleri'nden 150 milyar dolarlık yatırım çekme planı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 150 milyar dolarlık (550 milyar dirhem) doğrudan yabancı yatırım çekmek amacıyla 50 yeni ekonomik girişim başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre BAE hükümet yetkilileri pazar günü yaptığı açıklamada, gelecek dokuz yıl içinde 150 milyar dolarlık (550 milyar dirhem) doğrudan yabancı yatırım çekmek hedefiyle 50 yeni girişim başlatacaklarını belirtti.

Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber, hedeflenen projeler kapsamında BAE ve Emirates Kalkınma Bankası'nın endüstriyel teknoloji ve teknoloji ağırlıklı sektörlere 5 milyar dirhem yatırım yapacağını söyledi.

BAE hükümet yetkilileri gerçekleşen toplantıda, sekiz ülke ile ekonomik ortaklık üzerinde çalışılacağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Kenya, Etiyopya, İngiltere, Hindistan ve İsrail yer alıyor.

Yabancı çalışanlar için iki yeni vize kategorisi

Gerçekleşmesi planlanan projeler arasında, teknolojiye yatırım yapılması ve yabancı çalışanların ülkede istihdam edilmesi için vize düzenlemeleri de yer alıyor.

BAE, yeni ekonomi programı kapsamında girişimciler ve vasıflı çalışanlar için iki yeni vize kategorisi oluşturmaya hazırlanıyor.