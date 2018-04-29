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BBC Türkçe

Birleşik Arap Emirlikleri: Katar'ın savaş jetleri, iki sivil hava aracımıza tehlikeli bir şekilde yaklaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet haber ajansı WAM, sivil havacılık otoritesine atıfla verdiği haberinde, Katar'a ait iki savaş jetinin Pazartesi günü Bahreyn semalarında BAE'ye ait iki sivil hava aracına tehlikeli bir biçimde yakın uçtuğunu aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet haber ajansı WAM, sivil havacılık otoritesine atıfla verdiği haberinde, Katar'a ait iki savaş jetinin Pazartesi günü Bahreyn semalarında BAE'ye ait iki sivil hava aracına tehlikeli bir biçimde yakın uçtuğunu aktardı.

BAE sivil havacılık otoritesinin bu 'provokatif hareketi' kınadığı belirtildi.

Aynı zamanda bu olayın, daha önce Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne benzer iki adet olayın ihbar edilmesinin ardından geldiği ifade edildi.

Geçen yıl Haziran ayında BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, 'Orta Doğu'da terörizme destek vermekle' suçladıkları Katar'a bir dizi yaptırım kararı almıştı.

BAE bu yaptırım kararları kapsamında Katar'a hava sahasını kapattı.

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Birleşik Arap EmirlikleriWAMKatarPazartesiBahreynBAEUluslararası Sivil HavacılıkHaziranBAE Mısır Suudi ArabistanDoğu

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