Birleşik Arap Emirlikleri: Erdoğan'ın BM konuşması sorumsuzluk ve aymazlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Mısır’da darbenin ardından Cumhurbaşkanı seçilen Abdelfettah El Sisi’yi eleştirmesine Kahire yönetiminden sonra Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) tepki gösterdi. BAE Dışişleri Bakanlığı Erdoğan’ı “sorumsuzluk ve aymazlık”la suçladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşmanın şaşkınlıkla karşılandığı belirtilerek, Erdoğan’ın Mısır’a saldırmak için BM platformunu suiistimal ettiğini söyledi.

Açıklamada, Erdoğan’ın Mısır hükümetini ve halkını taciz etmeyi durdurması istendi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samit Şükrü de, Erdoğan’ın kaosu teşvik ettiğini ve kargaşa çıkartan aşırıcı örgütleri destekleyerek Ortadoğu’da ayrılık tohumları ektiğini savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 69. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Irak’ta, Suriye’de işlenen cinayetlere, Mısır’da demokrasinin katledilmesine itiraz edenler, yine bir takım haksız ve asılsız ithamlara maruz kalıyor, anında teröre destek vermekle itham ediyorlar” demişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı Erdoğan’ı “sorumsuzluk ve aymazlık”la suçladı.