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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri: Erdoğan Katar krizine karışmasın

Erdoğan, Körfez'de yaşanan kriz sonrası Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a ziyarette bulunmuştu

25 Temmuz 2017 19:55

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunun ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını söyleyen Gargaş "Bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır" dedi

Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye’nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar’ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a ziyarette bulunmuştu.

Erdoğan’ın turun son durağı olan Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeler sonucu ‘krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalınmış olduğu’ yönünde açıklamada bulunmuştu

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