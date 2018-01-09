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Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı değişti

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği önündeki sokağın ismi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirildi

09 Ocak 2018 18:13

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği önündeki sokağın ismi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla \'Fahreddin Paşa Sokağı\' olarak değiştirildi. Yeni tabelalar bugün asıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed’in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan\'a hakaret içeren sözler paylaşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, büyükelçiliğin önündeki sokağın isminin \'Fahreddin Paşa Sokağı\' olarak değiştirileceğini söylemişti.
Açıklamanın ardından düzenlenen ilk meclis toplantısında alınan kararla da büyükelçiliğin  bulunduğu 613\'üncü sokağın ismi \'Fahreddin Paşa Sokağı\' olarak değiştirilirken aynı sokağın girişindeki 609’uncu caddenin isminin de \'Medine Müdafii Caddesi\' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Alınan bu kararlar sonrası yeni tabelalar bugün belediye ekipleri tarafından sokak ve cadde girişlerine asıldı.

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