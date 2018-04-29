T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Birleşik Arap Emirlikleri: Arap dünyasına Türkiye liderlik etmemeli

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasına Türkiye'nin liderlik etmemesi gerektiğini söyledi. BAE ve Türkiye ilişkileri son günlerde, BAE dışişleri bakanının attığı tweet yüzünden gerilmişti.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasına Türkiye'nin liderlik etmemesi gerektiğini söyledi.

Gargaş, Arap devletlerinin Suudi Arabistan ve Mısır'ın önderlik ettiği 'Arap ekseni' etrafında birleşmesi gerektiğini aktardı.

BAE'li siyasetçi Twitter sayfasından yayımladığı paylaşımında, "Mezhepçi ve partizan görüşler bir alternatif olarak kabul edilmemelidir, Arap dünyası Tahran ya da Ankara tarafından yönetilmeyecek" dedi.

BAE ve Türkiye arasında son dönemde diplomatik gerginlik yaşanıyor.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarını, dışişleri bakanının paylaştığı Twitter mesajına tepki göstermek amacıyla geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Birinci Dünya Savaşı'nda Medine kentini savunan Osmanlı birliklerinin komutanı Ömer Fahreddin Türkkan'ı "hırsız" olarak tanımlayan bir Twitter mesajını paylaşmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zayed'i "terbiyesiz" ve "petrol şımarığı" olarak nitelendirmiş; "Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" sözleriyle tepki göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşik Arap EmirlikleriEnver Gargaş ArapTürkiyeBAEArap EmirlikleriArapSuudi ArabistanMısırTwitterTahranAnkaraDışişleri BakanlığıBAE Dışişleri Bakanı AbdullahZayed Birinci Dünya Savaşı MedineOsmanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24