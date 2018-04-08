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Dünya

Birlemiş Milletler'den Suriye'de kimyasal silah kullanımına yönelik soruşturma çağrısı

Duma kentine yönelik düzenlenen saldırıda 78 sivil hayatını kaybetmişti

08 Nisan 2018 22:07

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ordusunca abluka altında tutulan Doğu Guta'nın Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından "derin endişe" duyduğunu belirterek, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde son 36 saatte artan hava saldırıları ve bombardımanda sivillerin hayatını kaybetmesinden ''son derece endişe duyduğunu'' belirtti.

Saldırılarda birkaç sağlık merkezinin de zarar gördüğünü belirten Guterres, bütün taraflara çatışmaları durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes talep eden 2401 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu.

Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından ''derin endişe'' duyduğunu belirten Guterres, bu ''iğrenç'' saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını yineleyen Guterres, sivillerin korunması uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

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