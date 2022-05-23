Birleşmiş Milletler: Dünya genelinde yerinden edilmiş insan sayısı ilk defa 100 milyonu aştı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), zorla yerinden edilmiş insan sayısının ilk defa 100 milyonu aştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yerinden edilmiş insan sayısının 100 milyonu aşmasını değerlendirdiği konuşmasında, verilerin uluslararası bir “uyanma çağrısı” niteliğinde olduğunu söyledi. Grandi, dünyanın dört bir yanında zorla yerinden edilmelerin nedeninin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililer, çatışmadan, şiddetten, insan hakları ihlallerinden ve infazdan kaçan insanların sayısındaki ciddi artışın Ukrayna’daki savaş ve diğer ölümcül çatışmalarla yükseldiğini söyledi.

Zorla yerinden edilen insanların sayısı, 2021’in sonunda Afganistan, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Nijerya gibi ülkelerdeki çatışmalar nedeniyle 90 milyona çıkmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle 8 milyon insanın yerinden edildiği biliniyor.

“Yerinden edilme” terimi ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılmıştı.

En fazla mülteci Suriye'den; en çok kişiyi ağırlayan ülke Türkiye

UNHCR, Haziran 2021 sonunda mülteci sayısının. 20.8 milyona ulaştığını açıklamıştı. Uluslararası koruma tanımlanan kişilerin yarısından fazlası Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Suriye, Afganistan ve Nijerya’dandı.

Suriye, dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahip ülke olmayı sürdürüyor. Dünya genelinde en çok yerinden edilmiş insanı ağırlayan ülkeler ise Türkiye, Kolombiya ve Uganda olarak listeleniyor.