-BİR KİŞİ 5 ARTI 1 BİLDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi 595 bin 530 lira ikramiye kazandı. 504. haftanın kazandıran numaraları 1, 4, 9, 23, 28 + 11 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 27 kişi 2 bin 5 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 275 kişi 197 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 274 kişi 22 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 665 kişi 12 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 101 bin 206 kişi 2 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 462 kişi 3 lira 65'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 443 kişi 1 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kadıköy'deki bir bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 804 bin 638 lira 42 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 82 bin 783 lira 5 kuruş, KDV olarak 718 bin 837 lira 20 kuruş, şans oyunları vergisi olarak 401 bin 30 lira 76 kuruş aktarılacak.