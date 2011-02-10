T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BİR KİŞİ 5 ARTI 1 BİLDİ ANKARA (A.A)

10 Şubat 2011 00:40

-BİR KİŞİ 5 ARTI 1 BİLDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi 595 bin 530 lira ikramiye kazandı. 504. haftanın kazandıran numaraları 1, 4, 9, 23, 28 + 11 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 27 kişi 2 bin 5 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 275 kişi 197 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 274 kişi 22 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 665 kişi 12 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 101 bin 206 kişi 2 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 462 kişi 3 lira 65'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 443 kişi 1 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kadıköy'deki bir bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 804 bin 638 lira 42 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 82 bin 783 lira 5 kuruş, KDV olarak 718 bin 837 lira 20 kuruş, şans oyunları vergisi olarak 401 bin 30 lira 76 kuruş aktarılacak.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24