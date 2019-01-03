Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi\'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'ten eski oyuncusu Birkan Batuk\'u yuvaya döndürdü.

Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding\'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım\'ın NBA patentli pivotu Semih Erden\'le de temaslarını sürdürüyor.