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Spor

Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -  TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu

03 Ocak 2019 18:53

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - 
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi\'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'ten eski oyuncusu Birkan Batuk\'u yuvaya döndürdü.
Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding\'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım\'ın NBA patentli pivotu Semih Erden\'le de temaslarını sürdürüyor.

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