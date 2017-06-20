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Ekonomi

"Birkaç yıl içinde batı sistemi tamamen çökecek"

Küresel piyasanın ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, birkaç yıl içinde tüm zamanların en büyük krizinin yaşanacağını ve Batı sisteminin tamamen çökeceğini iddia etti

20 Haziran 2017 16:23

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Jim Rogers, Business Insider’a verdiği röportajda ilginç bir iddiada bulundu. Batı sisteminin tamamen çökeceğini söyleyen Rogers, iki yıl içinde tüm zamanların en büyük krizinin yaşanacağını iddia etti. 

Batı medeniyeti çökecek

Bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm zamanların en büyük krizini öngördüğünü söyleyen Rogers, “Yatırım kariyerimde çok erken öğrendim: Amerika’daki bazı hisse senetleri bir balona dönüşüyor. Balonlar oluşuyor. Ve sistem çökecek. Ben de bu yüzden Çin’e taşındım ve çocuklarım Çince öğreniyor. Devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. İzlanda gibi. Başka ülkelerde bu kez batacak. Batı medeniyeti çökecek. Hayatınız boyunca yaşayacağınız en büyük çöküş olacak," dedi. 

ABD’deki balon oluşumunun çökmesinin vadesi konusunda endişeli olduğunu dile getiren Rogers, krizin hiç beklenmeyen bir ülkeden patlak vereceğini söyledi. Rogers, “2007’de İzlanda iflas etti. Herkes şaşırdı. 'Onların bir piyasası mı var?' diye soranlar oldu. Daha sonra İrlanda ve Bear Stearns çöktü. Daha sonra da Lehman Brothers. Döngü her zaman böyle. Her zaman bakmadığımız yerde gelişir,” şeklinde konuştu. 

"Borç hiç bu kadar kötü olmamıştı"

ABD başta olmak üzere dünyadaki borç miktarının hiçbir zaman bu kadar kötü olmadığının altını çizen Rogers, “2008 krizinde Çin’in elinde büyük bir fazla rezervi vardı kötü günler için. Zor günler geldi ve onlar da paralarını harcamaya başladı. Şu anda Çin’in bile borcu var. ABD Merkez Bankası’nın bilançosu 2008’e göre beş kat daha büyük” dedi.

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