Birkaç ay önce sokakta yaşıyordu; köpek Tucson artık Hyundai'nin en gözde "araba danışmanı"

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Brezilya'da bir Hyundai bayisinin bir sokak köpeğini ''araba danışmanı'' olarak işe alması sosyal medyada yankı uyandırdı.

A Gazetta'nın aktardığına göre bayinin müdürü Emerson Mariano, köpeği birkaç ay önce buldu. Mariano, köpeğe su ve yemek verip uyuyacak bir alan ayarladıktan sonra köpek bayilikten ayrılmamaya başladı. Müdür, köpekle yakınlaştıktan sonra hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

Köpeğe Hyundai'nin bir modelinden esinlenilerek Tucson ismi verildi. Yaklaşık bir yaşında olan Tucson'a gerekli aşılar yapıldı.

Tucson, Hyundai ailesine katıldıktan sonra çalışan yaka kartı ve papyonlarıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada çok ilgi gördü. ''Danışman'' olarak işe alınan köpeğin bazı reklamlarda da rol alacağı belirtildi.