Birinci sınıflar yarın ders başı yapacak

İlkokul birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile okul öncesi eğitime başlayacak öğrenciler, yarın ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu ''uyum programı'', 2012-2013 eğitim öğretim yılı başlamadan 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretime bağlı ana sınıflara yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde ilk gün okullarda açılış törenleri düzenlenecek. Okul müdürleri, velilere bu uygulamanın amaçlarını, yararlarını anlatacak. Daha sonra okul, velilere ve çocuklara tanıtılacak. Velilere ve çocuklara sınıfta uyulacak basit kurallar anlatılacak.

İlköğretime yeni başlayacak öğrencilere uygulanacak programda ise öğrencilerin keyif alacakları sınıf için oyunlar düzenlenecek, boyama ve çizme etkinlikleri ile kesme yapıştırma çalışmaları yapılacak.

Müzikli oyunlar ve şarkılarla kitap okuma saatleri düzenlenecek. Öğrenciler için bu programda okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştıracak etkinlikler de yapılacak.

Geçen yıldan farklı olarak öğrenciler uyum eğitiminin ardından okulların 17 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla hazırlık eğitimine de tabi tutulacaklar.

İlkokul 1. sınıfta okutulacak Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ilişkin çalışmalar yapılacak.