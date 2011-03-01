-BİRİNCİ ORDU KOMUTANI CENAZE NAMAZINDA İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek ve bazı bakanlar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, siyasi parti genel başkanları da Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan ve Necmettin Erbakan'ın cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi'ne geldi. Erbakan için cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi'ne, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve üst düzey komutanların yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile hac protokolü dolayısıyla Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti yarıda kesen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in geldiği görüldü. Törene ayrıca İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Hüsamettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Abdulkadir Aksu, Salih Kapusuz ve Hüseyin Tanrıverdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, CHP Milletvekili Deniz Baykal, BDP Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Bağımsız Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun katıldı. Cenaze töreninde, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şevket Kazan ve Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Yasin Hatipoğlu, Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal da hazır bulundu. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun camiye giden sokağa girişi sırasında partililer tarafından ''Milli Görüş'' işareti yapılarak bir süre tekbir getirildi. Bu arada, cami avlusuna gelenlere, aileye taziye ziyaretinin cami avlusunda yapılmayacağı, taziyelerin bu akşam Sultanahmet Camisi'nde yatsı namazından sonra okunacak Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından kabul edeceği belirtildi. Cenazeye Bosna-Hersek, Sudan, Afganistan, Azerbaycan, Fas, Cezayir, Tunus, Malezya ve Endonezya ile Türki Cumhuriyetlerden temsilcilerin katıldığı öğrenildi. Öte yandan, camiyi çevreleyen duvarlarda keskin nişancılar da güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor. Protokole ayrılan yerin de dolması üzerine gelen protokol üyeleri, camiye girişte sıkıntılı anlar yaşadı. Protokolde yer açılmaması üzerine, çevik kuvvet polisleri devreye girdi ve bir kordon oluşturarak yer açmaya çalıştı. Bu arada katılımcılar, ''Mücahit Erbakan'' sloganını attı.