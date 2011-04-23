-BİRİNCİ MECLİSTE TÖREN ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Burada (Birinci Meclis) yazılan destanın ışığında şunu söylemek istiyorum ki: Sahip olduğumuz potansiyeli ortak bir hedef için seferber edebilirsek, çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel yoktur. Bunun için en büyük güç kaynağımız, sevgiyi temsil eden, yaşamı her yönüyle güzelleştiren çocuklarımızdır'' dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Mecliste tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Birinci Meclis üyesi Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının seslendirilmesiyle başladı. TBMM Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, içinde bulundukları mütevazı salonun, tarih sahnesinden silinmek istenen Türk milletinin, yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının adresi olduğunu söyledi. Birinci Meclisin, aldığı karar ve çıkardığı yasalarla bağımsızlık mücadelesinin siyasi karargahı olduğunu ifade eden Şahin, milli iradenin burada vücut bulmasıyla tek yürek haline gelen, moral bulan milletin, esarete karşı şahlandığını, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle topyekun direnişe geçtiğini belirtti. Bu çatı altında biraraya gelen kahramanların, milleti hazin bir yıkılıştan muhteşem bir bağımsızlık mücadelesine ve ardından Cumhuriyetin kuruluşuna taşıdıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: ''Meclisimizin açıldığı dönem şartlarını düşündüğümüzde, bu binanın milletimizin kaderinde nasıl hayati bir yere sahip olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Asırlarca tarihe damga vurmuş olan Osmanlı'nın son döneminde ardı ardına başlayan ve yıllarca süren savaşlar, halkı yoksul ve çaresiz bırakmıştı. Yoklukların, imkansızlıkların, esaretin gölgesinde ilmek ilmek dokunan direniş, meyvesini burada açılan Meclisle verdi. Daha ordu kurulmadan, Cumhuriyet ilan edilmeden altında toplanılan bu çatı, milletimizin bağımsızlık için çarpan kalbi, kaderine yön veren merkezi oldu.'' O çetin savaş şartları altında milletvekillerinin belirlenmesi için 66 ayrı bölgede seçimlerin yapılmasının bile direniş mücadelesini yürüten kahramanların milli iradeye verdiği değeri ortaya koyduğunu bildiren Şahin, seçimlerin ardından milletvekillerinin mazbataları ceplerinde, ölümün eşlik ettiği zorlu yolculuklar sonucunda Ankara'ya gelerek milli iradenin merkezini elbirliğiyle oluşturduklarını söyledi. Şahin, Türk milletinin tarihinde böylesine özel bir yere sahip olan bu binanın, 2009'da alınan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığından Meclise devredildiğini belirterek, milletin kader sayfalarının yazıldığı binayı devraldıkları tarihten beri en iyi şekilde korumaya ve halkla buluşturmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerle kutlayan Şahin, kendilerine Meclisi, bağımsızlığı ve Cumhuriyeti bırakan İlk Meclis Başkanı Aziz Atatürk'ü ve Birinci Meclisin kahraman milletvekillerini rahmet ve şükranla andı. Törene Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı milletvekilleri katıldı. Şahin, törenin ardından, Birinci Büyük Millet Meclisi Özel Defteri'ni imzaladı. Bu arada, MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin, son günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile karşılıklı yaptıkları açıklamalara ilişkin soruları üzerine, ''Bugün bayram'' yanıtını verdi.