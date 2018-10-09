Birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde birinci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki Merve İbrahim ağır yaralandı.

Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan İbrahim ailesinin 4 yaşındaki çocukları Merve, balkonda oynarken korkulukları aşarak düştü. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düşen İbrahim otomobille İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenen Merve İbrahim, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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