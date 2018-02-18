"Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'a Yapılan Hava Saldırıları" raflardaki yerini alıyor

I. Cihan Harbi'nde, İstanbul'a yönelik hava saldırılarının anlatıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli albay Emin Kurt ve akademisyen Mesut Güvenbaş tarafından kaleme alınan "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'a Yapılan Hava Saldırıları" kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitap bu hafta raflardaki yerini alacak.

İstanbul'a 1916 yılında yapılan ilk hava saldırısı ile başlayan kitapta, 1918 yılının ekim ayına kadarki tüm hava saldırıları işleniyor.

Kitap aynı zamanda Türk harp tarihi çalışmalarında sınırlı sayıda araştırma konusu olmuş havacılık literatürüne de geniş katkı sağlayacak türden.

Kitapta, İstanbul'a yönelik hava saldırıları kısaca şu bölümler altında anlatılıyor:

- İstanbul'a ilk hava bombardımanı ne zaman yapıldı?

- Hava bombardımanlarında insan kaybı ve maddi hasar boyutunun ne olduğu?

- İstanbul'a toplam kaç hava saldırısı düzenlendi?

- Şehrin korunması için ne gibi önlemler alındı?

- Bombadırmanlar esnasında halkın günlük yaşamı nasıldı?

Pilot Yüzbaşı Fazıl Bey'in 18 Ekim 1918'de beş İngiliz savaş uçağına karşı tek başına İstanbul'u savunduğu kısmın anlatığı yerler kitabın en ilgi çekici kısımlarından.

Türk havacılık külliyatına önemli bir katkı sağlayacak olan kitap bu hafta raflardaki yerini alacak.

Kitabın önsözü şöyle:

"Türk havacılık tarihi, Türk tarih çalışmaları içinde son yıllara kadar gözden uzak kalmıştır. Birçok bilimsel araştırmanın konu indeksinde -metin içinde geçmesine rağmen- tayyare ve uçak kelimelerine rastlanmaz.

Bu durum, Türk havacılık tarihi adına yapılan sınırlı sayıdaki çalışmanın büyük bölümünün yetersizliğinden, yeni bulgu ortaya koymadan sınırlı sayıda basılı kaynağa dayanarak kendisini tekrar etmesinden ve yabancı kaynaklardan yapılan alıntının mevcut bilgilerin üstüne eklenerek yeni bir bulguymuş gibi gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.

Oysaki Türk havacılığı, 1911 yılında kuruluşundan itibaren ilk on yılını savaşlar içinde geçirmiş, artan oran ve etkinlikte savaşlarda görev almıştır. Kurulma ve gelişme döneminde savaşın kazanılmasına direkt etkisinin olmaması nedeniyle ayrıntılı ve özgün çalışmalara konu olmamıştır. Benzer biçimde aynı tarihlerde dünya havacılığının konumu ve etkinliği de Türk havacılığından farklı değildir.

Dünya havacılığının emekleme döneminden çıkarak olgunluğa erişmesi, birçok yabancı araştırmacının da görüş birliğinde olduğu gibi 1917 yılına rastlamaktadır. O tarihte ise Türk havacılığı; Osmanlı askerlerinin savaştığı tüm cephelerde, arazi, iklim şartlarına eklenen malzeme ve eğitim eksikliği ile görev yapmaya çalışmaktadır"

Emin Kurt ve Mesut Güvenbaş kalema aldı

Emin Kurt

Emin Kurt (1971) Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. Hava Kuvvetleri Tarihçe Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu Genel Sekreterliği, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı görevlerinde bulundu. Hava Kuvvetleri tarihi konusunda kitap, makale ve belgesel çalışmaları bulunmaktadır. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. Aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir.

Mesut Güvenbaş

Mesut Güvenbaş (1975) Ankara Üniversitesi Arşiv Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora eğitimini sürdürmektedir.