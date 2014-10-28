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Dünya
Deutsche Welle

Birinci Dünya Savaşı 100'üncü yılında anılıyor

Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Belçika'da bir anma töreni düzenleniyor. Törene Almanya Başbakanı Merkel de katılıyor

28 Ekim 2014 11:46

Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcının 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Belçika'nın Nieuwpoort kentinde bundan 100 yıl önce yaşanan Yser Savaşı anılacak. 1914 Ekim'inde yaşanan çatışmalarda Belçikalı askerler Alman Ordusunun ilerleyişini durdurmayı başarmıştı.

Tören, Belçika'yı 1909 – 1934 yılları arasında yöneten Kral I. Albert anıtına çelenk konularak başlayacak. Kral Philipp'in ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir konuşma yapacak.

28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Franz Ferdinand ve eşi Sophie Saraybosna sokaklarında üstü açık bir araba ile seyir halinde iken Bosnalı Sırp Gavrilo Princip tarafından öldürülmüştü. Suikastten yaklaşık bir ay sonra Avusturya-Macaristan ordusu Sırbistan'a savaş açtı.

Daha sonra savaşa Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın katılmasıyla ateş önce Avrupa‘ya, ardından da tüm dünyaya yayıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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