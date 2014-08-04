Birinci Dünya Savaşı 100'üncü yılında anılıyor

Törene, aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da bulunduğu yaklaşık 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

Törende Belçika Kralı Philippe ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ardından Gauck da davetlilere hitap edecek.

Gauck daha sonra Belçika'nın önde gelen üniversitelerinden Leuven Katolik Üniversitesi'ne geçecek.

Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde ile birlikte üniversite bünyesindeki kütüphanede Birinci Dünya Savaşının anısına hazırlanan anıt levhanın açılışını yapacak.

Gauck, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın davetlisi olarak Mons'taki Alman-İngiliz Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılacak.

Yaklaşık 25 bin askerden oluşan bir Alman birliği 4 Ağustos 1914'te Liège'e saldırmış, 12 gün süren ve binlerce kişinin can verdiği şiddetli çatışmalar Almanya'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Alman ordusu daha sonra Fransa istikametinde ilerlemişti.